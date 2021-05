I Fatti Vostri, "ci lascia, è un grandissimo dolore": il triste sfogo di Giancarlo Magalli

Francesco Fredella 31 maggio 2021 a

"Bussate, qualcuno vi aprirà": Giancarlo Magalli saluta il pubblico e chiude la stagione 2021 de I fatti vostri, lo storico programma di Rai2 che è il più longevo d'Italia. Nella prossima stagione tv il programma ci sarà di nuovo, quest'anno l'edizione appena conclusa ha chiuso con un vero record del 7/8% di share. Ma c'è, per adesso, un rebus: Magalli sarà alla conduzione? Sembra che la partita non sia ancora chiusa. Il motivo è proprio legato alle parole del conduttore, che dice: “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà (…) In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà“.

E' un arrivederci a settembre, quello lanciato da Magalli? Il programma scritto da Michele Guardì potrebbe ripartire (quasi sicuramente) da Giancarlo Magalli, che però dovrebbe avere un nuovo partner. Bye bye Samanta Togni: torna a Ballando con le stelle, lasciando libera una casella importante su Rai2. "Ci lascia, ed è un grandissimo dolore per me perché ho lavorato benissimo con lei”, precisa Magalli.

Sembra del tutto tramontata l'ipotesi di Salvo Sottile alla conduzione de I fatti vostri e, da rumors, il ruolo di Magalli dovrebbe essere confermato anche per il prossimo anno. Per la gioia del pubblico del mattino di Rai2, da sempre affezionato allo storico contenitore. Il comitato va in ferie, ma è pronto a riaccendere i motori in via Teulada (dove ha sede lo storico ufficio di Michele Guardì) a fine agosto.

