Striscia la Notizia, non solo Lady Diana: "Sapete a chi somiglia Damiano dei Maneskin?". Una coincidenza assurda

03 giugno 2021 a

a

a

Non solo Lady Diana. Pare che Damiano David dei Maneskin abbia più di un sosia. E a giudicare dalle foto la coincidenza è assurda. Ne ha parlato il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, in un servizio andato in onda questa sera. Questa volta il volto del frontman italiano è stato messo a confronto con quello di un calciatore della Juventus: il centrocampista francese Adrien Rabiot.

"Maledetti, mai più... uno schifo". L'audio "rubato" a Sergio Mattarella: uno sfogo senza precedenti | Video

“Guardateli, sono praticamente identici. Stesso viso smunto, stesso naso appuntito, sono uguali – ha detto il conduttore Gerry Scotti -. Ma una differenza c’è. Damiano ha risolto tutti i problemi con la giovane fidanzata, mentre Rabiot ha avuto un sacco di grattacapi con la Vecchia Signora”. Un chiaro riferimento, quello di Gerry, alla mancata qualificazione della Juve per la Champions e alla perdita del campionato, vinto quest’anno dall’Inter.

Dopo la vittoria agli Eurovision, i Maneskin hanno attirato tanta attenzione su di loro. Soprattutto il frontman Damiano David, che qualche giorno fa su Twitter è stato messo sotto la lente d’ingrandimento. Straordinarie somiglianze sono state riscontrate con Lady Diana, l'ex principessa e moglie del futuro re d'Inghilterra Carlo. Secondo molti utenti, sono soprattutto gli occhi a essere simili. Il collage realizzato da uno dei fan sui social è diventato subito virale, scatenando le più assurde teorie complottiste e raggiungendo quasi 100mila like.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla somiglianza di Damiano dei Maneskin

"Tutto questo tra poco a...". Prego? Barbara Palombelli non sa che trasmissione conduce: una gaffe sconcertante | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.