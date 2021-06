Le Iene, il dramma di Nicolò De Devitiis: ecco come sarà costretto a camminare

11 giugno 2021 a

Giorni difficili per l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis sotto i ferri per un'operazione chirurgica al tendine d'Achille. Via Instagram ha documentato la sua disavventura e il ricovero in ospedale, con il viaggio di ritorno da Genova a Roma. "Si ritorna a casa, adesso per una ventina di giorni dovrò portare il tutore e stare fermo e poi si potrà tornare a ballare. tutto OK", ha rassicurato la iena.

La Iena sempre a caccia di vip da cogliere in castagna tornerà quindi presto a tessere le tele dei suoi scherzi, per intrappolare future vittime. Nel frattempo vicino a lui c'è sempre la collega e fidanzata Veronica Ruggeri. La donna è stata la sua "ambulanza" privata da Genova a Roma e adesso si occuperà di lui finché non starà meglio.

De Devitiis ha anche ritrovato il suo senso dell'umorismo e ha condiviso con i follower il lungo viaggio verso la capitale. "Che bel viaggetto che mi aspetta. Già mi fa male il piede, in più devo sorbirmi questo karaoke...", commenta divertito mentre la fidanzata si diletta nel canto per fare passare il tempo. Nelle ultime settimane il nome di De Vitiis si è aggiunto ai papabili per condurre XFactor. Per Sky quello della Iena De Devitiis sarebbe un nome piuttosto nuovo e giovane, ma in fondo già rodato visto che in questi anni si è fatto le ossa nella trasmissione di Italia 1. Inoltre in passato, proprio sulla pay-tv, aveva condotto alcune trasmissioni calcistiche al fianco di Diletta Leotta come Goal Deejay.

