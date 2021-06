Oggi è un altro giorno, Sandra Milo e l'incidente del figlio: "Un inferno, l'ho visto e piangevo". Dramma in famiglia

11 giugno 2021 a

Un'intervista lunga e intima quella che Sandra Milo ha rilasciato a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. L'attrice ha parlato innanzitutto di un terribile scherzo in diretta tv d cui è stata vittima tempo fa: le si fece credere che suo figlio Ciro De Lollis fosse stato coinvolto in un brutto incidente. "È stato un inferno, poi quando l’ho visto l’ho abbracciato forte, piangevo", ha raccontato la Milo. Che poi ha parlato anche del suo ex marito, Ottavio De Lollis, padre di due dei tre figli della Milo.

L'attrice, in particolare, ha raccontato com'è stata lasciata dal suo ex: "Quando sono tornata a casa lui non c’era. E la sera andando a letto ho trovato un foglio sul cuscino e c’era scritto ‘me ne vado e penso che sarai contenta’". La relazione con Ottavio è stata così importante che l'attrice ha detto: "Sembrava che la nostra storia potesse durare tutta la vita”.

Parlando di sua figlia Azzurra, invece, ha spiegato: "Nacque di 7 mesi piccolissima e poi è morta. Tutti i medici la chiusero in una coperta di lana, venne una suora che prese la bambina, mi disse che se la strinse al cuore, le fece pratiche di rianimazione pregando e la bambina fece un respiro. Rimase per tre mesi tra la vita e la morte e alla fine ce l'ha fatta”. E ancora: "Quello della bambina è stato decretato come un miracolo".

