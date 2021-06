Ricordate Pasquale Laricchia del Grande Fratello? Impensabile, vita stravolta... così

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

Potrebbe tornare in tv molto presto strizzando l'occhio al pubblico grazie alla sua genuinità. Tra un proverbio e una frase in americano, Pasquale Laricchia - lo storico concorrente del primo e indimenticabile Grande Fratello - si prepara al grande salto: per lui si stanno per riaprire le porte della televisione (che non ha mai abbandonato). Dopo essere ritornato nella casa più spiata d'Italia, quella con la porta rossa a Cinecittà, Laricchia si racconta a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities e dice: "Molto presto potrei tornare in pista in tv con un programma di sport".

Non si tratterebbe di calcio, stando alle prime indiscrezioni circolate, ma di un nuovo format tutto dedicato alle palestre. "Sono da sempre la mia passione, sono il personal trainer della casa del Grande Fratello ed ho lavorato anche in America", ricorda Pasquale che sfodera un proverbio in barese per iniziare la diretta. "Ho fatto musica, quella house, e non ho mai voluto lasciare questa passione, che unita a quella per lo sport rappresenta la mia vita", continua.

Nell'ultimo anno, abbastanza complesso per l'ex concorrente, si è tornato a parlare della ex fidanzata Victoria - che ha mosso accuse gravissime nei suoi confronti. "Tutto senza prove. Ho fatto una querela, ma non chiederò risarcimenti danni perché è praticamente impossibile ottenere soldi da una persona che vive all'estero. Ma con i documenti in mano ho dimostrato che le sue sono soltanto bugie", dice a RTL102.5 News. La sua ex, con la quale partecipò al Grande Fratello vip, l'ha accusato di violenze e maltrattamenti. Il concorrente barese ha messo da subito le cose in chiaro: carta canta.

