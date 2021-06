È sempre mezzogiorno, "quando cucino...". Amore e ormone, la confessione di Antonella Clerici: fornelli bollenti

15 giugno 2021 a

A È sempre mezzogiorno Antonella Clerici condivide con il suo affezionatissimo pubblico una riflessione. In apertura della puntata del 15 giugno la conduttrice ha confessato: "Ho letto una frase che mi è piaciuta molto...". Poi la precisazione nel salotto di Rai1: "Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare". Lo stesso obiettivo che si pone il programma: "Quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni: cucinare per voi, pensare a voi, sorridere con voi, giocare con voi… insomma, stare in vostra compagnia". Frasi che non sono passate inosservate al pubblico che subito ha notato il romanticismo espresso nelle ultime settimane dal volto Rai. Un caso? Forse. Ma c'è anche chi è pronto a metterci la mano sul fuoco: la conduttrice potrebbe presto sposare il compagno Vittorio Garrone.

"Antonella Clerici è molto felice con Vittorio Garrone - aveva rivelato il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina su TV8 -. E dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per lui, pare sia pronta per il grande passo. Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero 'convolare' entro la fine dell’anno". I due sono compagni di vita da ben sette anni e questo potrebbe essere il momento migliore.

I due si sono conosciuti nel 2015: "Ci ha presentati un’amica comune che sosteneva da sempre che eravamo lo specchio l’uno dell’altra. In quel momento eravamo entrambi liberi da qualsiasi legame". Per lui fu colpo di fulmine. Lo stesso non si poteva dire per la Clerici, appena uscita dalla dolorosa separazione dal padre di Maelle: "Volevo pensare solo alla mia bambina e invece…dopo i 50 anni uno pensa di tirare i remi in barca, ma quando non ti focalizzi su un’idea arrivano le cose belle". E così è stato.

