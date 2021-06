Asia Argento e Morgan, la figlia Anna Lou Castoldi presto in tv: girano voci a Mediaset

17 giugno 2021 a

a

a

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che sarà la terza condotta da Alfonso Signorini. Le selezioni sono già partite, dalle prime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti di Mediaset si prospetta un cast di un certo livello e molto variegato: d’altronde il reality di questi tempi pare che faccia gola a molti, alla luce del successo che ha ottenuto soprattutto l’anno scorso, in cui ha portato stabilmente a casa il 20 per cento di share con un doppio appuntamento settimanale.

"Quando ci siamo rivisiti...". Katia Riciarelli confessa, l'impensabile gesto di Pippo Paudo

Secondo Whoopsee, Anna Lou Castoldi potrebbe essere una delle partecipanti: si tratta della figlia di Morgan e Asia Argento, che ha recitato nella terza stagione di Baby, la serie tv prodotta da Netflix. Da poco maggiorenne, per la figlia d’arte il GF Vip rappresenterebbe sicuramente un’esperienza importante, innanzitutto per farsi conoscere al grande pubblico della televisione. Dove finora è apparsa molto di rado, con qualche apparizione da Barbara d’Urso o Massimo Giletti.

"Sto facendo fatica a riprendermi": Dayane Mello, la confessione straziante dopo il Gf Vip

Un altro nome circolato nelle ultime ore per il GF Vip è quello di Katia Ricciarelli, che non ha voluto confermare né smentire una volta che è stata interpellata a riguardo: “Io non dico né di sì né di no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto ‘mai dire mai’”. Di certo sia la Ricciarelli che la Castoldi sarebbero innesti coerenti con il tema di “generazioni a confronto” portato avanti da Signorini anche l’anno scorso.

Zorzi e Oppini? "A stento si salutano": beccati così a cena, litigio pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.