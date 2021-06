È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici finisce in lacrime: "Ti devo tutto, sei stata la prima"

21 giugno 2021 a

Grande commozione per Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno, il programma mattutino di Rai 1 che andrà in onda per un'ultima settimana prima dello stop estivo. A portare la conduttrice vicino alle lacrime è stato un suo collega, ex braccio destro a La prova del cuoco. Stiamo parlando di Federico Quaranta, impegnato adesso nella conduzione de Il provinciale, in onda il sabato pomeriggio su Rai2.

Quaranta ha speso delle bellissime parole nei confronti della Clerici, la quale - visibilmente commossa - ha trattenuto a stento le lacrime: "Devo tutto a te. Tu sei stata la prima a credere in me". E infatti la risposta della popolare presentatrice è stata: “Mi stai facendo commuovere”. All'inizio della trasmissione, poi, la Clerici ha ricordato ai telespettatori che "questa è l’ultima settimana per il nostro programma”.

Dopo la pausa estiva, comunque, E' sempre mezzogiorno tornerà sul piccolo schermo probabilmente già a settembre per la sua seconda edizione. A rimpiazzare il seguitissimo programma della Clerici su Rai 1 dalla prossima settimana saranno le immancabili repliche di Don Matteo, che occuperanno il palinsesto per due ore, da poco prima delle 11.30 fino all'inizio del TG1. La conduttrice, poi, ha voluto anche fare un piccolo commento sulla vittoria dell'Italia contro il Galles. "Ce l'abbiamo fatta!", ha detto sulle note di Notti magiche, tormentone dei Mondiali di Italia ’90.

