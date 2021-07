Paola Perego a Belve, “certe colleghe pensano di fare carriera così”: i messaggi ambigui scoperti sul telefono del marito Lucio Presta

03 luglio 2021 a

a

a

Paola Perego è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, la trasmissione in onda su Rai2. La sua intervista è stata molto interessante, anche perché la conduttrice televisiva non ha risparmiato parole dure nei confronti di alcune colleghe. Soprattutto quando si è parlato di suo marito Lucio Presta, che è uno dei manager più famosi e influenti del panorama televisivo italiano. Innanzitutto ha voluto chiarire la questione “raccomandata”, parola che associata alla Perego suona un po’ assurdo alla luce della sua carriera.

"Meglio morire, buttarmi dalla finestra con lui in braccio". Paola Perego, il suo dramma privato mai confessato

“Mio marito, che è una persona moralmente molto onesta - ha spiegato - se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me. Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie. Quindi rispetto a quelli che assiste io sono svantaggiata, ma dall’altro lato sono avvantaggiata perché ho il numero uno in casa e posso chiedergli consiglio anche a mezzanotte”. Insomma, parole di stima molto profonde, prima ancora che di amore.

"Con tutti gli uomini che passavano per il Campidoglio". Prego? Cosa esce di bocca a Virginia Raggi: attimi di gelo

Per quanto riguarda invece alcune colleghe, non è mancata una frecciata che sarà arrivata a chi di dovere: “Molte di queste dello spettacolo che fanno finta di essere amiche, poi mandano messaggini ambigui a mio marito perché pensano di fare carriera. Non posso fare nomi. Molte di queste non sanno che mio marito mi dà il suo telefono senza problemi. La voglia di fama è una brutta bestia”.

"Le lasci a lei queste domande, sono già 45 minuti di intervista". Ira di Renzi dalla Fagnani: attacca la Gruber e poi minaccia di andarsene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.