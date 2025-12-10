Libero logo
Irene Pivetti verso il carcere: cosa diceva a Belve

mercoledì 10 dicembre 2025
Irene Pivetti verso il carcere: cosa diceva a Belve

Una sentenza che Irene Pivetti non si aspettava quella con cui la Corte d'Appello ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio. "Davvero non so come mai è stata confermata la sentenza, le motivazioni sapranno spiegarci come mai. Mi sarei aspettata un esito diverso, ora sono molto curiosa di vedere le motivazioni", ha detto l'ex presidente della Camera a margine dell'udienza. D'altronde, anche ospite di recente a Belve, Pivetti si era detta tranquilla. "Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà", aveva detto in merito alla possibilità di andare in carcere. Possibilità che aveva ricordato Francesca Fagnani durante il programma di Rai 2. 

L'accusa? Una serie di operazioni avvenute nel 2016 e riguardanti la compravendita di tre Ferrari Granturismo, per un ammontare di circa 10 milioni di euro. Secondo il pm Giovanni Tarzia, che ha condotto le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, le operazioni relative alla compravendita delle tre auto sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali.

Irene Pivetti, confermata la condanna a 4 anni: rischia il carcere

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e ri...

Più nel dettaglio, nell'inchiesta è stato ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile alla Pivetti, in operazioni del Team Racing dell’ex pilota Leonardo Isolani, che voleva nascondere al fisco (aveva un debito di 5 milioni di euro) alcuni beni, tra cui le tre Ferrari. Tutti biasimi che l'ex deputata leghista respinge: "La verità è che io sono innocente, come ho sempre detto e anche dimostrato nelle carte di questo processo. Davvero - ha concluso - non so come mai è stata confermata la sentenza, ce lo spiegheranno le motivazioni". 

irene pivetti
ti potrebbero interessare

