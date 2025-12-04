Belve, Stefania Sandrelli? Perché odia gli slip

L’ultima puntata di questa stagione di Belve regala al programma di Rai 2 la classica «chiusura col botto». Davanti a Francesca Fagnani si siedono Stefania Sandrelli, Maria De Filippi, Filippo Fognini e Sabrina Salerno. Con la cantante savonese, mito degli anni Ottanta, scorrono lacrime a causa della «infanzia complicata» avuta dalla artista, praticamente cresciuta senza genitori. «Quando andavo alle elementari e vedevo gli altri... È faticoso...», spiega Sabrina non riuscendo ad andare avanti. Quindi prende fiato e coraggio: «Quando guardavo gli altri bambini forse capivo che c’erano delle differenze, non capivo perché questa cosa fosse successa a me. Io faccio ancora fatica a parlarne alla mia età».

Più giocosa e leggera l'intervista della Sandrelli, 79 anni splendidamente portati. Impossibile non parlare del suo grande, folle amore con Gino Paoli. «Non sapevo che era sposato», mette subito in chiaro l’attrice, che nega però qualsiasi “amore a tre” con Anna, la moglie del cantautore ligure. «Ci siamo levati parecchie soddisfazioni», ammicca ammettendo che «il sesso ha contato molto» nella sua vita. "Sono molto contenta che Gino mi abbia svezzata. Perché anche lui era molto esuberante". Seguono dettagli più o meno scabrosi, snocciolati con straordinaria nonchalance. La Sandrelli rivela di aver avuto fatto l'amore «in cima alla Basilica San Pietro, sulla scala verso la cupola». «Chi era il fortunato?», domanda incuriosita la Fagnani. «Il solito», sorride la sua ospite riferendosi a Paoli. «Si dice che lei non debba mettere sempre gli slip», la stuzzica ancora la padrona di casa, che sgrana gli occhi. «Mi danno fastidio. Sono più le volte che non le metto...», «Questa abitudine non l’ha persa?», «No, infatti stasera ho le calze».