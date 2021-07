L'Aria Che Tira, Maria Teresa Meli lascia la diretta: "Grazie per non avermi fatto rispondere, ciao"

27 luglio 2021 a

a

a

Maria Teresa Meli spazientita lascia in diretta L'Aria Che Tira estate. Il motivo? Il conduttore Francesco Magnani non le avrebbe concesso di replicare a Peter Gomez. "Grazie per non avermi fatto rispondere a Peter Gomez, grazie mille, ciao! - ha accusato mentre il conduttore tentava invano di convincerla a rimanere -. Non ho potuto replicare a chi mi dava della non giornalista, vi ringrazio, arrivederci!". "Se vuoi rimanere, io comunque devo lanciare la pubblicità", ha risposto a quel punto Magnani visibilmente imbarazzato. "No, ho ascoltato, ma non ho potuto replicare, quindi vi ringrazio e arrivederci". Di sottofondo Ignazio La Russa: "È arrabbiata, ormai è un politico la Meli". E ancora, il senatore di Fratelli d'Italia ironico: "Titì, nun ce lassa'!".

"Come perderà la metà dei voti". Meli profetica, la fine incresciosa di Conte leader grillino

Poco prima la Meli si era scontrata con il direttore del Fattoquotidiano.it sulla giustizia. "I processi di secondo grado in due anni, questo vuol dire far saltare i processi a migliaia di imputati per mafia. È un dato oggettivo", aveva esordito Gomez mentre la Meli lo interrompeva: "Ma chi lo dice?". "Lo dico io, che a differenza tua sono un giornalista", era stata l'accusa che aveva scatenato la Meli.

"Perché gli scienziati dovrebbero tacere". Clamoroso sfogo della Meli su La7: provate a smentirla | Video

Poi Gomez: "Io vado negli uffici giudiziari e non sto solo nei palazzi della politica, le vedo le cose". Ecco allora la Meli: "I processi di mafia durano due anni, ma di che cavolo stai parlando? E allora fallo il giornalista invece di fare il raggiratore!". Inutili i tentativi del conduttore che aveva tentato di riportare la calma: "Qua a ognuno è riconosciuto il massimo dell'autorità, quindi possono parlare tutti".

"Fanno morire le persone". "Ridicoli, fate ridere". Santanchè vs Meli, la situazione degenera: rissa brutale dalla Merlino | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.