Ballando con le Stelle, rovinosa rissa tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro: "Guardami in faccia", "Ho il Covid"

30 luglio 2021 a

a

a

La notizia è piovuta poche ore fa: dopo 16 anni, Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle, la storica trasmissione di Rai 1. Un passo indietro annunciato con un post su Instagram. Un passo indietro che, per le sue modalità, ha fatto sbottare Milly Carlucci. E insomma, un clamoroso scontro tra la padrona di casa e Todaro. Un bruttissimo e inaspettato finale.

Alessandra Mussolini conciata così per il ddl Zan? "Forse anche la Meloni...": il veleno di Vladimir Luxuria | Guarda

Sempre sui social, ecco che la Carlucci ha affermato quanto segue: "Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post". Bang.

Pronta la durissima contro-replica di Todaro: Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa". Insomma, niente faccia a faccia perché positivo al coronavirus? Sicuramente è vero, ma non per questo, per esempio, avrebbe potuto attendere il termine dell'isolamento...

"Trattative in corso". Smacco della Isoardi a Mediaset: ecco dove potrebbe approdare

E quasi a prevenire quest'ultima critica, ecco che Todaro aggiunge: "Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta. Ma se così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi, rispetto all’inizio del programma, la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore", conclude Raimondo Todaro.

"Il mio addio? Perché non te l'ho detto in faccia". Ballando con le Stelle, Todaro risponde a Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.