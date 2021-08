Enrico Varriale, cala la mannaia in Rai: vicedirettore? Non proprio, che fine fa: godono i tifosi della Juve

03 agosto 2021 a

Enrico Varriale non sarà più il vice-direttore di Rai Sport. Con determina del 28 luglio scorso l’amministratore delegato Carlo Fuortes ha espresso l’intendimento di prorogare per una durata di 12 mesi le funzioni di vice-direttore della testata Rai Sport a Marco Civoli e Alessandra De Stefano, con Varriale escluso a discapito dei due giornalisti. La notizia specifica che quando ad ottobre scadrà il contratto di Auro Bulbarelli, l'attuale direttore, potrebbero nuovamente essere mescolate le carte in tavola, con Varriale che spera in un ripescaggio. Insomma, declassato il più "anti-Juve" dei giornalisti Rai. Notizia che farà godere i tifosi bianconeri, meno quelli del Napoli.

Nel frattempo la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes hanno scritto una lettera congiunta indirizzata ai dipendenti della Rai: “È per noi un onore che, in questo particolare momento storico, ci venga affidata, per il nostro mandato, la più grande azienda culturale del Paese. La Rai svolge un ruolo primario nella costruzione della coesione e inclusione sociale e ha bisogno di avere il coraggio e le energie positive per innovare e sperimentare", si legge nella lettera.

"Un obiettivo che in questi giorni si rinnova attraverso un consiglio di amministrazione che avvia il suo percorso pienamente consapevole della necessità di un forte cambiamento per affrontare adeguatamente le grandi sfide culturali, economiche e tecnologiche dei prossimi anni, indispensabili per la nostra azienda”, prosegue la lettera dei nuovi dirigenti dell'Azienda di Stato. La scelta di escludere Varriale non ha ancora una motivazione. Certo è che la perdita dei diritti televisivi della Coppa Italia, finita a Mediaset, è stato un duro colpo per l'azienda.

