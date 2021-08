Scherzi a parte, la lite di Elisabetta Gregoraci dietro le quinte: rumors impazziti, con chi si è scontrata

Francesco Fredella 06 agosto 2021 a

a

a

Tutto pronto per la nuova edizione di Scherzi a parte, su Canale 5, che sarà condotto da Enrico Papi (la puntata inizierà il prossimo 19 settembre). Le indiscrezioni, nei giorni scorsi, avevano fatto sapere della presenza di Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Per Enrico Papi si tratta di una vera novità, visto che si tratta di un’edizione tutta nuova che inaugura un’altra stagione inossidabile di Scherzi a parte.

"Blindata per anni". Elisabetta Gregoraci, il trionfo più atteso: le indiscrezioni dai vertici Mediaset

Ma ora, da rumors, arrivano altri retroscena: viene annunciata la presenza di tre vallette/conduttrici: Paola Di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella Fiordelisi. L’indiscrezione arriva da Amedeo Venza che ne parla sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ma non ci sono, per adesso, conferme. Poi si parla di quello che sarebbe accaduto dietro le quinte del programma: pare che si sia consumata la lite tra Gregoraci e Fiordelisi. Sarebbe un vero colpo per il conduttore, se l’indiscrezione fosse vera. Ma per adesso nessuna conferma.

"Sottovalutata? Perché deve avere molta pazienza": la bomba di Maurizio Costanzo su Elisabetta Gregoraci

Dal punto di vista tv, Scherzi a parte sfida il programma di Rai1 di Alessandro Cattelan. Enrico Papi con le sue vallette e co-conduttrici andrà in onda di domenica sera su Canale 5 mentre Rai1, senza la fiction, sfodera la carta Cattelan. A Scherzi a parte le 5 vallette si alterneranno: il famoso e longevo programma del Biscione è pronto a tornare. Risate e divertimento assicurati.

"A chi ruba il posto". Tam tam impazzito a Mediaset su Elisabetta Gregoraci, la più clamorosa delle decisioni?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.