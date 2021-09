Il pranzo è servito, Flavio Insinna fa calare il gelo: "Ti chiameranno gli avvocati", così terrorizza il concorrente

09 settembre 2021 a

Momenti di gelo a Il pranzo è servito su Rai1. In studio duellano all'ultima "portata" la campionessa Raffaella e lo sfidante Valerio. Il quiz tv che fu del sommo Corrado Mantoni e che ora vede al timone Flavio Insinna (non senza polemiche) prosegue placito nei binari quando all'improvviso la situazione sembra sfuggire di mano all'ex padrone di casa dell'Eredità. C'è da riconoscere il vip misterioso solo attraverso un unico indizio, la sua foto di quando era bambino. Sul led un piccolo con gilet colorato e camicetta. Occasione per Insinna per gigioneggiare da istrione, citando un celebre successo di Luciano Ligabue. "Indossi un gran bel gilet", scherza citando Hai un momento Dio? del rocker di Correggio.

Valerio però non coglie la palla al balzo e commenta: "Il gilet del bimbo sembra un pezzo di tappezzeria di casa". Insinna però non la prende bene e urla gelando i concorrenti: "No! Proprio con lui, è un mio amico!".

Quindi la frase che suona come una lieve minaccia nei confronti del povero Valerio: "Ti contatteranno i suoi legali". Si scherza, ma le risate sono decisamente a denti stretti, come direbbero sulla Settimana enigmistica. In ogni caso, la foto non basta a Raffaella e al suo sfidante per indovinare il vip misterioso. Serve il super-indizio del conduttore, che arriva prontamente: "Non dirgli mai...", intonna Insinna. Si accende la lampadina: sì, quel bambino dal look un po' maldestro è roprio Gigi D'Alessio. E stavolta i legali non servono.

