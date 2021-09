Maurizio Crozza, nuova imitazione in attesa di tornare in tv: stavolta è nei panni di Monica Cirinnà

11 settembre 2021 a

A sole 24 ore dal lancio dell’inedito personaggio di Red Ronnie, Maurizio Crozza a pochi giorni dal ritorno del suo “Fratelli di Crozza” – previsto per il 24 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – lancia sui social un’altra esilarante maschera. È la volta della senatrice Monica Cirinnà alle prese con le presunte mancanze della sua collaboratrice domestica “la cameriera che nella vita privata potrei chiamare ‘na poraccia”. Confusa, chiede ad Enrico Letta la differenza tra diritti e doveri.

Sono questi i due personaggi che Crozza presenterà in tv il 24 settembre in prima serata (ore 21.25) con “Fratelli di Crozza” live su canale Nove e in live streaming su Discovery+. Nei video-spot citati si vede Crozza-Red Ronnie che cita in maniera sgangherata Allah, l’Universo e Buddha per dimostrare che in questo periodo storico l’uomo si sente smarrito e che viviamo in una società allo sbando. Nella seconda clip, invece, ecco la senatrice del Pd, Monica Cirinnà, finita al centro della cronaca per aver scoperto, durante alcuni lavori di ristrutturazione, migliaia di euro nascosti nella cuccia del cane a sua insaputa e per alcune affermazioni sulla sua collaboratrice domestica.

Ci saranno anche i cavalli di battaglia: Flavio Briatore, Luca Cordero di Montezemolo, il senatore Antonio Razzi e José Mourinho, allenatore portoghese oggi alla guida della Roma. Caricature, esasperazioni dei caratteri e dei modi di fare sono la forza del programma di Maurizio Crozza che, come sempre, prenderà spunto dall’attualità e ne metterà in luce le contraddizioni, ma con il sorriso sulle labbra. Ancora una volta, l’attore potrà contare sulla spalla d’eccezione Andrea Zalone.

