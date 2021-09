Gf Vip, "ecco il nome del vincitore". Filtrano voci dai corridoi Mediaset. Un terremoto: Alfonso Signorini, ora che si fa?

11 settembre 2021 a

L'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte: lunedì 13 settembre Alfonso Signorini accoglierà i nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia. Ma ecco che già i bookmakers si lanciano in un toto-nomi per decretare il vincitore. Risultato? L'erede di Tommaso Zorzi sarà Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato dopo una sparatoria, è il favorito. Bortuzzo è quotato a 5, subito seguito da Sophie Codegoni. L'ex volto di Uomini e Donne arriva invece al 7.

Al terzo posto si piazzano Raffaella Fico e Francesca Cipriani: entrambe sono valutate a 8. Con loro, stesso voto, c'è Soleil Sorge. Mentre lo schermidore Aldo Montano è proposto a 10, insieme all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Insomma, per la nuova edizione non mancheranno di certo le sorprese. Così come le polemiche (già iniziate con l'annuncio di Tommaso Eletti al Gf).

Il cast sarà così formato da: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu. E poi ancora: Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorella Maconnèn Hailé Selassié.

