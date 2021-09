"Il vaccino non funziona", "Ma vattene a Lorudes": Paolo Brosio-Bassetti, maxi-rissa a Zona Bianca

16 settembre 2021 a

"Il vaccino non funziona!". Paolo Brosio, ospite alla trasmissione Zona Bianca, su Rete 4, dice la sua sull'antivirus e fa scatenare la reazione di tutti in studio, compreso ilo conduttore Giuseppe Brindisi. "Ma come? Il vaccino mi porta il 96% in meno nelle terapie intensive, il 97% in meno di morti e non funziona? Io sono fuori di me!", ha detto Brindisi, prima che Brosio tentasse di spiegare la sua incredibile affermazione. "Il vaccino è un elemento importante ma non risolutivo, per il semplice motivo che tu sei vaccinato due volte e puoi infettare ed essere infettato. Quindi è stato presentato come la panacea di tutti i mali ma non è così. È un mezzo sì, ma non è risolutivo", ha poi chiarito.

Matteo Bassetti, che ascoltava il dibattito in collegamento, rivolgendosi direttamente a Brosio ha così replicato: "Lei lo conosce un farmaco che ha il 100% di efficacia? Io non l’ho ancora conosciuto! Se lei ce l’ha, è il farmaco ideale e prende il premio Nobel. Un antibiotico, un antitumorale o un antipertensivo che funzionino al 100% non esistono. Questa è la medicina, se no si va a chiedere il miracolo a Lourdes. Noi non facciamo i miracoli", ha spiegato.

Bassetti e Brosio si erano scontrati anche poco prima, quando il giornalista aveva sollevato critiche per la rapida approvazione del vaccino anti-Covid rispetto alle tempistiche tradizionali previste. "Prima dovevano essere testati in laboratorio, poi sugli scimpanzé e dopo sull’uomo. La sperimentazione è stata accelerata al massimo", aveva dettoBrosio. Ma Bassetti lo aveva smentito: "Non è assolutamente così. Qui c’era un’urgenza, quindi si sono fatte coincidere due fasi della sperimentazione. Ma la fase uno sull’animale è stata fatta regolarmente. Evitiamo di dire che abbiamo fatto un salto nel buio perché è una fandonia!".

