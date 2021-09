Fedez? No, Chiara Ferragni: lo scoop a "Detto Fatto" su Mille, tutta la verità sulla hit dell'estate

18 settembre 2021 a

a

a

Non Orietta Berti, ma Annalisa. Il ritornello della hit di questa estate, "Mille", non era stato pensato inizialmente per l'usignolo di Cavriago, ma per la ex concorrente di Amici. Lo scoop è del programma Detto Fatto, in onda ogni giorno su Rai2. La conduttrice Bianca Guaccero e l’esperto di moda Jonathan Kashanian hanno rivelato: "La vera cantante prevista in origine per il pezzo che tutti abbiamo cantato era Annalisa. Era stata contattata per prima all’inizio, ma qualcosa è cambiato e il brano è passato alla Berti”.

"In fondo mi vuole bene". Frecciata di Fedez alla Rai: ecco come lo hanno rappresentato in mondovisione | Guarda

La collaborazione di Orietta con Fedez e Achille Lauro, quindi, è nata quasi per caso. L'illuminazione, come riporta il Tempo, è venuta al rapper milanese. "Ha chiesto a una sua corista di cantare 'Mille', ha mandato il demo alla Berti che ha risposto: ‘mi piace, ma scusate come devo cantarla? Con la voce delicata e fatta bene della corista o con il mio modo di cantare un po’ antiquato e antico?’. E Fedez l’ha invitata a ‘cantarla come sei tu, come se fossi in doccia’”, hanno raccontato i conduttori di Detto Fatto.

Chiara Ferragni, il tracollo in Borsa 3 giorni dop l'accordo con Safilo. Un drammatico sospetto

E non è tutto. L'esperto di moda ha parlato anche di un'altra curiosità riguardante la canzone: "'Mille' è famosa perché orecchiabile e in una tonalità accessibile a tutti, ma anche per il balletto e l’uso del ventaglio. Chi ha avuto l’idea? Fedez? No, Chiara Ferragni, l’influencer nota in tutto il mondo. E’ stata lei a dire al marito di inserire il ventaglio. All’inizio dovevano ballare solo i ballerini, poi hanno deciso che Fedez e Achille Lauro si dovessero muovere facendo il gesto con le mani e Berti con l’accessorio".

"Ecco la mia lingerie". Roba proibita ai comuni mortali, Chiara Ferragni pazzesca: si mostra così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.