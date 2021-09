Striscia la Notizia, la neo-velina Giulia? "In passato...": gossip esplosivo, ecco chi è il suo (famosissimo) ex

20 settembre 2021 a

Si avvicina a grandi passi la nuova stagione di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5 che tornerà in onda a partire da lunedì 27 settembre. E ci saranno parecchie novità, dai presentatori alle veline. Dietro al bancone del programma Mediaset, infatti, ci sarà l'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessio Siani, per quest'ultimo prima esperienza da conduttore di uno show televisivo. "Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la Notizia", ha commentato Incontrada. Dunque Siani: "Evviva Striscia... questa è la notizia! Ringrazio Antonio Ricci", ha scherzato l'attore.

Dunque, le veline, anche loro al debutto al tg satirico. Le bellissime che prendono il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnini. Giulia, classe 1999, è originaria di prato. Fece parte di Amici, il programma di Maria De Filippi, senza però riuscita ad entrare in finale. Non si hanno certezze sulla sua attuale vita sentimentale, ma i più informati sapranno che, in passato, ebbe una storia con Riky Marcuzzo, suo ex compagno proprio ad Amici. Ma una volta terminato il talent, la storia non è decollata.

Talisa, classe 2011 e nata a Milano, fece parte del corpo di ballo di Selena Gomez e, a sua volta, partecipò ad Amici, arrivando anche al Serale. Recentemente era tra i ballerini del Cantante Mascherato. Dopo una relazione con il ballerino Javier Rojas, ora ha trovato l'amore con Mike Cugnata, suo attuale compagno.

