Luana Ravegnini, sparita dalla tv da 10 anni. Com'è oggi: clamoroso ritorno

22 settembre 2021 a

a

a

Torna in tv dopo molti anni di assenza. Esattamente dieci, un'eternità per chi fa televisione: Luana Ravegnini era praticamente scomparsa dai radar da tanto, troppo, tempo. Adesso torna sul piccolo schermo con il programma in onda ogni sabato mattina su Rai 2 che s'intitola Ckeck Up. Sembra che la Ravegnini sia riuscita ad ottenere questo programma che la dirigenza Rai avrebbe voluto affidare a Elisa Isoardi (reduce da Ballando con le stelle e poi dall'Isola dei famosi).

"Perché ricomincio da qui". Paolo Del Debbio, un ritorno-bomba: ecco come si presenta in tv

E al settimanale Di Più Tv Luana Ravegnini racconta il motivo della sua lunga assenza dalla tv: si tratta di una brusca frenata, arrivata proprio all’apice della sua carriera. Improvvisamente molla tutto e si trasferisce a Londra, manca in tv dal 2011. Il motivo? Seguire suo marito, Renato Della Valle, in Inghilterra. Qui l’uomo aveva ricevuto un’offerta molto importante per la sua carriera. E così, la Ravegnini decide di salutare il mondo della tv. Si tratta di una scelta nata anche dall’amore per la figlia Adele Maria.

"Oggi sono felice della mia scelta: ho una famiglia ancora bella e unita e una figlia che ho potuto crescere e godermi al massimo", racconta a DiPiù. Ora Adele Maria non è più una bambina e frequenta l’Università a Milano. L'occasione di tornare in tv la coglie al volo Luana Ravegnini, senza avere il timore di sentirsi arrugginita.

"La vita è cambiata, anche il sesso". E poi spunta questa foto: Elisabetta Canalis, brutte voci in famiglia | Guarda

"Renato è felicissimo per questo mio ritorno in tv: dice che da quando mi hanno proposto questo programma ho una nuova luce negli occhi", dice nella lunga intervista. Il conto alla rovescia per lei inizia già da adesso.

"Sono entrata in Scientology. E con Tom Cruise...": la sconvolgente confessione di Flavia Vento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.