Stasera Italia, Alessandro Sallusti smonta le teorie Carlo Freccero sul vaccino: "Più pericoloso del virus? Da idioti"

"Dire agli italiani che il vaccino è più pericoloso del virus non sta in piedi". Cosi Alessandro Sallusti, ospite di Barbara Palombelli conduttrice di Stasera Italia in onda su Rete4, replica a Carlo Freccero e alla sua idea su vaccino e coronavirus. Freccero sposa le teorie no-vax, infatti ammette di non essersi vaccinato, ed è soprattutto contrario al Green Pass.

"Non è possibile andare in tv e dire agli italiani quello che ha detto Carlo Freccero è da idioti. Freccero vuole tornare sulla scena, ma non scherziamo con la vita degli italiani. Perché dire che il vaccino è pericoloso è da criminali", commenta Sallusti criticando il pensiero di Freccero.

L'intervento di Sallusti provoca la reazione di Freccero e l'intervento della Palombelli che cerca di riportare le parole di Freccero che riguardano più che altro temi di politica internazionale: "C'è un progetto dichiarato delle elite mondiali di togliere il Parlamento ai partiti, progetto che esisteva probabilmente anche prima, la pandemia è stata un mezzo per accelerare questa operazione", spiega la Palombelli interpretando le parole di Freccero. "Anche se sono in pochi a sostenere questo è importante che anche questi pochi abbiano ascolto".

