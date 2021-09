Verissimo, Carolina Marconi e la lotta al cancro. Un racconto straziante, Silvia Toffanin in lacrime

26 settembre 2021 a

Non ha retto Silvia Toffanin al racconto straziante di Carolina Marconi che sta lottando contro un tumore al seno. A Verissimo la ex concorrente del Grande Fratello è arrivata in studio, senza capelli, completamente pelata. E da subito la Toffanin ha avuto la voce rotta dal pianto. Anche Carolina si è subito commossa e ha chiesto un fazzoletto. “Sono emozionata", ha esordito la Marconi. "Anche io" ha risposto tra le lacrime la Toffanin che si è presa del tempo prima di cominciare l’intervista.

"Tu stai affrontando la battaglia più difficile della tua vita", ha detto a Carolina Marconi la conduttrice. Quindi Carolina ha raccontato come ha scoperto la malattia, con una mammografia eseguita come controllo. Carolina Marconi desiderava infatti avere un figlio e siccome non arrivava ha iniziato a fare degli esami. Da uno di questi, appunto la mammografia, le hanno trovato un piccolo nodulo.

Nell'intervista Carolina Marconi ha detto che l’arrivo della malattia è stato uno choc. Inizialmente non voleva accettare di aver un tumore. Poi però, come ha raccontato a Verissimo, ha cominciato a farsi forza. Una forza che continua a tirare fuori, anche ora che sta affrontando la chemioterapia: “Nemmeno io sapevo di avere una forza del genere".

