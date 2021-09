Striscia la Notizia, bordata e sospetto su Luca Morisi: "Forse, la Bestia...", un durissimo attacco

28 settembre 2021 a

a

a

Torna Striscia la Notizia, ieri sera, lunedì 27 settembre, prima puntata della stagione, rigorosamente su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci si presenta con una inedita coppia dietro al bancone, quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, al loro debutto.

"Parliamo di quel che succede a casa di Beppe Grillo". Luca Morisi, Salvini travolge il M5s: basta una frase

E ovviamente, Striscia non può non fare un pizzico di ironia sul caso del giorno, quello che ha coinvolto Luca Morisi, l'ex capo della "Bestia" indagato per cessione di droga. Un caso doloroso, che ha scatenato però i social, dove per tutto il giorno ha dominato l'hashtag #Morisi.

"Prestategli un naso". Luca Morisi e la droga? La vergognosa provocazione di Fedez contro Matteo Salvini

Ed è proprio quell'hashtag al centro di una nuova rubrica del tg satirico Mediaset dal titolo "Hashtag la vista". Nel breve servizio, vengono proposti alcuni tweet relativi all'hashtag del giorno, appunto. Dunque a Morisi. E così ecco che la voce fuori campo di Siani li declama: "Chissà, la cosiddetta Bestia, forse era un cane anti-droga", "A vendere fumo uno poi ci prende gusto", "Quindi era fame chimica?". Non poteva infine mancare il cattivissimo fotomontaggio della "citofonata" bolognese di Matteo Salvini, ma in questo caso a Morisi: "Scusi, lei spaccia?", conclude Striscia col consueto veleno.

Striscia, hashtag la vista su Morisi: il servizio

"Cogl***, cogl***!". Luca Morisi e la droga dello stupro, Nicola Porro a valanga: cosa proprio non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.