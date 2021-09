Luca Morisi, Nicola Porro a valanga: "Siete dei cogl***", cosa proprio non torna

27 settembre 2021 a

a

a

"Persona intelligente, a modo, carinissima". Nicola Porro nella sua rassegna stampa quotidiana non può non parlare del caso di Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, dimessosi la scorsa settimana, e che oggi ha confermato di essere indagato a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. "La vita di Morisi sono affari suoi - sottolinea in video dal suo sito il conduttore di Quarta repubblica -, il suo rapporto con la droga sono affari suoi, spero che non ci sia nessun risvolto penale in questa vicenda. Io sono garantista al 100 per cento, una cosa è il consumo e un'altra è lo spaccio, e lo vedremo tra un po' di mesi quando arriverà la sentenza, ma una cosa me la dovete far dire e il punto fondamentale di tutta questa storia è un altro". Vale a dire, l'ennesima topica dei "giornaloni".

"Chiedo scusa a Salvini e alla Lega, ora...". Morisi, il guru della Bestia indagato per droga: "Ecco perché mi sono dovuto dimettere"





"Fino a una settimana fa hanno detto che Morisi aveva lasciato la Lega perché aveva litigato con Salvini perché Salvini era troppo filo-governativo mentre lui, Morisi, era il cattivone contro il governo Draghi - sottolinea polemicamente Porro -. Davano tutti questi retroscena, queste certezze. Su Internet trovate migliaia di pezzi pensosi su come cambia la Lega... Cog***i! Cog***i!", sbotta l'editorialista del Giornale.

Nicola Porro, Morisi e i giornaloni: guarda qui il video-sfogo



"Oggi gli stessi che fino a ieri dicevano 'Morisi se ne va perché c'è un elemento...' sono i primi a dire 'Morisi drogato spacciatore che viene cacciato, chissà se l'ha detto a Salvini'. Mettetevi l'animo in pace: qualcuno dovrebbe fare 'tot toc' alle redazioni dei giornali che hanno scritto prima che Salvini era troppo draghiano e che ora dicono che Morisi 'drogato di m***a' e dirgli: tutti i vostri retroscena erano stupidaggini, e magari tra un mese sui dettagli che fanno filtrare su droga liquida e droga dello stupro si scoprirà che le cose non stavano così".

"Prima ti arrabbi di brutto, poi gli allunghi una mano". Luca Morisi indagato per droga, le parole di Matteo Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.