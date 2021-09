E' sempre mezzogiorno, malore in diretta: si ferma tutto. Antonella Clerici: "Riprenditi presto, ti aspettiamo"

29 settembre 2021 a

Un malore ha sconvolto la puntata di E' sempre mezzogiorno andata in onda ieri mattina su Rai 1. Una giornalista gastronomica, Angela Frenda, ha avuto un piccolo giramento di testa in diretta ed è quindi stata costretta a interrompere la rubrica che stava gestendo. "Le mando un grande abbraccio - ha detto la padrona di casa, Antonella Clerici, oggi -. Ti aspettiamo, riprenditi presto perché le nostre chiacchierate nel bosco sono bellissime".

All'inizio della puntata andata in onda questa mattina, inoltre, la conduttrice ha portato in studio dei palloncini a forma di cuore spiegando ai telespettatori che quella odierna è la giornata del cuore, inteso non solo come organo ma anche come simbolo dell’amore. “Ormai il cuore è diventato anche un like sui social”, ha sottolineato, ironizzando poi: “Oggi mi sento un po’ Equipe 84”, in riferimento al famoso brano "29 settembre", partito in sottofondo.

Ieri invece la Clerici, dopo aver festeggiato il compimento del primo anno di È sempre mezzogiorno, ha condiviso nelle storie di Instagram la foto della pagina di un libro di antologia in cui, nella sezione dedicata alla cucina, si parla proprio di lei e del suo programma. Una grande soddisfazione per la conduttrice.

