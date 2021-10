Striscia la Notizia, Alessandro Siani ferocissimo: "Già lo dovevamo capire...", Diletta Leotta che dice?

02 ottobre 2021 a

a

a

Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, fa ancora parlare. O meglio, a far discutere è uno dei suoi conduttori, Alessandro Siani. In questo ore ha suscitato parecchia ilarità del compagno di avventura di Vanessa Incontrada. L'oggetto? DAZN, il canale di streaming che trasmette da quest’anno tutte le partite di Serie A, avendone ottenuto i diritti. "Ma dico io - dice l'attore tifosissimo del Napoli - già lo dovevamo capire: si scrive Dazn, ma si pronuncia Dazone. La "o" non si vede, ma si pronuncia. Ma perché, le partite si vedono?", ha commentato ironicamente.

"Lancio di migranti". Prego? Disastro al Tg5: una gaffe senza precedenti, gelo in studio | Video

Finita qui? Neanche per sogno: "Ormai, amici, Dazn è per noi come Babbo Natale: esiste ma non si vede!". Immediata la reazione della Incontrada e delle Veline che in studio si sono lasciate andare a una rumorosa risata. Nonostante la coppia dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci sia una novità, così come le bellissime ballerine, sembra che il successo sia già scontato. Insomma, bordate contro la rete sportiva il cui volto-simbolo è Diletta Leotta, nuova reginetta del pallone italiano.

"Mauro Corona? Io non sono d'accordo". Franco Di Mare sbrocca contro la Rai e fugge in auto: caos a viale Mazzini | Video

I conduttori stanno infatti collezionando complimenti da ogni dove. Quella di Ricci è stata dunque una scommessa più che vincente. Per non parlare poi delle Veline, ampiamente apprezzate. D'altronde sia la mora che la bionda erano già ben note per le loro capacità artistiche.

Fedez ridicolizzato da "Striscia", "mai all'altezza della Ferragni": immagini pazzesche | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.