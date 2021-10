Le Iene, orrore contro Giulia De Lellis: "Ha la sifilide". Insulti e schiaffi: hanno esagerato?

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

Insulti di ogni tipo. E volano parole grosse durante lo scherzo de Le iene, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino, che mettono in crisi Giulia De Lellis (influencer da milioni di followers). Tempo fa, dopo la sua storia con Andrea Damante, la De Lellis aveva scritto un libro sulle corna perché sosteneva di essere stata tradita. Ora Le iene ci riprovano e quell'incubo torna a farsi vivo. Complici anche Carlo Gussali Beretta, attuale fidanzato di Giulia, l’assistente dell’ex di Andrea Damante, alcuni familiari e due dermatologi. Una vera e propria trappola organizzata perfettamente. A Giulia viene fatto credere che il suo attuale fidanzato avesse preso la sifilide, una malattia trasmissibile solo sessualmente. Ed allora Giulia, immediatamente, pensa ad un tradimento. Tutto sembra un film già visto.

Ma ecco cosa accade: Giulia e Carlo trascorrono una tranquilla serata casalinga. Tutto viene turbato da alcune foto che giungono alla De Lellis, che è ipocondriaca da sempre. La sua assistente le mostra strane pustole. Giulia trema e suda freddo. Va a dormire con il suo fidanzato, truccato da una make artist de Le Iene: il giorno successivo anche Carlo mostra gli stessi segni. Il giorno dopo vanno da un dermatologo ed è lì che lo scherzo entra nel vivo. "Si tratta al 100% di sifilide. Si trasmette solo con rapporti intimi”, dice il medico. “Quindi sei andato a letto con la mia assistente?”, risponde Giulia. “Succedono queste scappatelle, ne vediamo tante”, il dermatologo complica la situazione. Giulia piange.

“Mi devo tutelare, sei andato a letto con lei? Guardami negli occhi, dimmi si o no. Dove eravate quando sei andato a letto? Ti sei sc***ato la mia assistente in macchina?”, urla una De Lellis disperata. Ma Carlo rincara la dose: “Ero confuso…”. Volano insulti di ogni tipo. Crisi di nervi e pianto. Ma il culmine arriva quando chiama l'assistente di Giulia. "Dio ti ha punito, se ti vedo ti ammazzo. Non è colpa tua? No, di tua madre che ti ha messo al mondo”, urla. Poi la confessione: si tratta di uno scherzo de Le iene.

