Gf Vip, Lulu Selassie principessa a luci rosse. "Foto spinte nel telefonino, la mamma..."

Lulù Selassiè è stata esposta davanti a tutti i fan del Grande Fratello Vip, oltre che agli inquilini, dalla sorella Clarissa. La quale ha rivelato un dettaglio molto personale, e anche piuttosto piccante, sulla vita privata di Lulù: in pratica pare che la ragazza conservi sul suo telefono un archivio di foto hot dei suoi ex fidanzati. Ricordi che ovviamente non intende utilizzare a scopo vendicativo, anzi al massimo ne ride con la madre e le sorelle.

“Ragazzi, lei ha una cartella molto particolare - ha svelato Clarissa parlando con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu - dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le collezioni”. “Ma che dici, davvero? Non ci posso credere”, è stata la reazione corale dei due concorrenti del Gf Vip. Po è arrivata la diretta interessata a confermare tutto e ad aggiungere ulteriori dettagli sul suo “catalogo” maschile: “Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta, ti devo fare una foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene, falla pure amore’”.

“Forse due o tre hanno detto no - ha aggiunto - ma in generale non si vergognano. Sono seria, mi dicevano quasi subito di sì”. Ovviamente Lulù ha precisato di non averle mai mostrate a nessuno all’infuori della sua cerchia familiare, le tiene giusto come ricordo.

