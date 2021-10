Striscia la Notizia, corna di Belen Rodriguez e Borriello umiliato? "Chissà perché...": Ambra Angiolini, un bruttissimo sospetto

16 ottobre 2021 a

In una settimana, Tapiro d'oro per Ambra Angiolini e per Federica Pellegrini. In entrambi i casi, per questioni di cuore. Striscia la notizia sotto attacco per presunto "maschilismo", addirittura "sessismo", di certo per mancanza di sensibilità e rispetto della sofferenza femminile. Delle due star, di sicuro è Ambra quella più attapirata: la sua storia con Max Allegri è finita dopo 4 anni a causa delle corna dell'allenatore della Juventus. A poche ore dall'annuncio della rottura, Valerio Staffelli le ha consegnato il "premio" con il solito fare malandrino e un po' garibaldino: "un agguato", secondo personaggi come Selvaggia Lucarelli, Stefania Orlando o Laura Chiatti.

Eppure, ricorda Tvblog, la stessa indignazione non si era sollevata per un caso analogo, accaduto nell'autunno del 2008. Protagonista non una donna, ma un uomo. Marco Borriello, allora attaccante del Milan. Staffelli con lui non era andato per il sottile, chiedendogli dei rapporti con Belen Rodriguez, semi-debuttante e protagonista all'Isola dei famosi e stella nascente del gossip. Si parlava di un suo tradimento con Rossano Rubicondi, ma Borriello aveva mantenuto la calma, proprio come Ambra.

"La situazione con la sua fidanzata sta precipitando - ironizzava Staffelli -. Si parla addirittura di un bacio". "Sto diventando famoso - aveva risposto Borriello -. Sono due settimane che non guardo più l’Isola, preferisco ridere. Stanno cercando di mettere zizzania, non seguo, mi interessa solo il calcio. Sarà la mia fidanzata a raccontarmi cosa è successo, se si è divertita, se le sono mancato". Aveva aggiunto la voce fuoricampo di Ezio Greggio: "Mancato non si sa, ma divertita di sicuro…". Nessuno però all'epoca tirò in ballo la sensibilità urtata del calciatore.

