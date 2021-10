Lilli Gruber ora trema, bomba di Dagospia: "Chi piazzano contro Otto e Mezzo", rivoluzione in Rai

18 ottobre 2021 a

a

a

Novità per Lucia Annunziata. La conduttrice di Mezz'ora in più potrebbe presto ottenere un nuovo spazio di approfondimento settimanale, collocato alle 20.20 in sostituzione di Un posto al Sole. A riferirlo è Dagospia che spiega la scelta dell'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. Il probabile nuovo programma di Rai3 della giornalista sarebbe stato pensato per replicare a Otto e Mezzo di Lilli Gruber e a Stasera Italia di Barbara Palombelli. Una vera e propria sfida vista la concorrenza con cui dovrà, nel caso l'idea dovesse concretizzarsi, fare i conti.

"Conte e Grillo troveranno un accordo". La Annunziata prevede una fine a tarallucci e vino: "Se fanno pace merito della classe dirigente M5s"

Così facendo la fiction televisiva rischierebbe di tornare alle sue origini: nella fascia delle 18.30 e non più dunque quella delle 20.30. Sempre secondo il retroscena svelato dal sito di Roberto D'Agostino dovrebbe invece rimanere al proprio posto il people show Che Succ3de? condotto da Geppi Cucciari e in onda prima del nuovo programma della Annunziata. Prima di Fuortes - ricorda Davide Maggio - la volontà di creare spazi d'approfondimento è stata perseguita anche dai predecessori dell'attuale ad di Viale Mazzini.

"Niente ufficio per Lucia Annunziata?". Clamoroso in Rai, la bomba di Striscia la Notizia: "Perché la possono sfrattare"

Intanto è stata Striscia la Notizia a svelare i lavori in casa Rai. Stando a una circolare citata dal tg satirico di Antonio Ricci "le restrizioni destinate ai collaboratori esterni (autori, redattori, inviati, etc.) colpiscono anche super ‘big’ come Bruno Vespa e Lucia Annunziata, che potrebbero rimanere senza ufficio o postazioni in uso esclusivo".

"Renda conto delle proprie azioni". Lilli Gruber sparacchia contro Meloni: "La sua grande illusione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.