Verissimo, "cosa mi ha regalato mio marito": Anna Valle lascia interdetta anche la Toffanin

Anna Valle un fiume in piena. A Verissimo l'attrice si lascia andare a qualche confessione sulla sua vita privata. In particolare a Silvia Toffanin, nella puntata del 23 ottobre del programma di Canale 5, la Valle ha raccontato del marito Ulisse Lendaro, registra e produttore cinematografico. "Ulisse ha una grandissima vena artistica e una grande originalità. Quando fa delle cose, si impegna a farle, non le butta mai lì a caso, ci perde del tempo".

La sorpresa più bella? "Una volta mi ha regalato una mongolfiera per il mio compleanno. Abbiamo fatto un giro con i bambini ed è stato bellissimo". Per l'attrice si tratta di un posto magico, "perché una volta che sali sei un po' in balìa del vento". Dichiarazioni che hanno stupito parecchio la conduttrice.

La Valle infatti è da sempre gelosa della sua privacy, che non cede neppure ai social: "Sei riservata come me - ha detto alla Toffanin -. Il lavoro è una cosa e fa molto parte della mia vita, è una parte molto grande, ma è giusto chiudere la porta di casa e ritornare nella dimensione familiare, dovunque tu sia". Per l'attrice si tratta di una questione di rispetto nei confronti dei suoi cari, dal marito ai figli.

