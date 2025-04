Verissimo, Iva Zanicchi impensabile sul Papa: "Lo sgridai"

Iva Zanicchi ha sgridato Papa Francesco. È accaduto davvero. A raccontare l'aneddoto la stessa cantante ospite di Verissimo. Presente nella puntata in onda domenica 27 aprile, la Zanicchi ha ammesso: "Ho sgridato Papa Francesco. Eravamo al Concerto di Natale, ci hanno presentato e ci siamo incontrati. Lui si è seduto e noi dovevamo passare davanti a lui, inchinarci e andare via, senza dire nulla".

In quel momento però qualcosa le è passato per la testa: "Io non potevo non dire nulla, quindi l'ho guardato e gli ho detto: 'Santo Padre io sono Iva Zanicchi'. Lui una volta disse 'Non sono mica una zingara come quella bellissima canzone cantata da Mina'. E io l’ho sgridato e gli ho detto 'Santo Padre sono io la Zingara!'. E lui si è messo a ridere e mi ha chiesto scusa".