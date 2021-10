Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini: "Basta, me ne vado", gelo in studio e caos con la Lucarelli

Francesco Fredella 23 ottobre 2021 a

a

a

Il terremoto a Ballando con le stelle continua. Arriva Alessandra Mussolini, che nei giorni scorsi aveva annunciato di andare via per colpa di una risposta sui social della Lucarelli. Ma Alessandra va avanti: arriva in studio, la affronta con eleganza e dice di andare a sedersi tra il pubblico. Ma facciamo un passo indietro.

"Una malattia terribile". Il dramma privatissimo di Raimondo Todaro: la Toffanin sfiora le lacrime

Nei giorni scorsi rispondendo ad una domanda sui social la giurata Selvaggia Lucarelli aveva dichiarato: “Tutte le dittature prima o poi finiscono”. E la risposta non è mancata: “Con questo attacco non credo che ci siano le condizioni per continuare”. La Carlucci inzia spiegando quello che è accaduto con queste parole: “Allora in settimana c’è stata una querelle sui social, come la vogliamo chiamare? Una discussione? Una querelle tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, vediamo come è andata a finire“.

"Parlare di lui? Perdita di tempo": Milly Carlucci mai così brutale, Todaro "azzerato"

La Mussolini lascia tutti senza fiato e tira una cannonata alla Lucarelli: “Milly, stasera non mi devi dire niente, ma io lascio, mollo. Ballando ha insegnato a superare i pregiudizi, le discriminazioni, io l’ho capito, qualcun altro no… quindi lascio. Sì, lascio il palco e me ne vado tra il pubblico, il mio posto è là con loro!”. La Lucarelli non parla. Silenzio assoluto. Tanto imbarazzo in studio che culmina con la provocazione dell’ex deputata. “Ti piace il mio vestito? E’ un omaggio a tutte le galline del mondo!”, dice la Mussolini. Ennesimo imbarazzo della Lucarelli.

"Sapete come mi chiama in privato?". Sabrina Salerno, che imbarazzo: la confessione su Peron

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.