Oggi è un altro giorno, Memo Remigi si collega in mutande? "Alzati e...". Bortone in tilt: frase da censura

Un imbarazzante imprevisto a Oggi è un altro giorno, su Rai1. La conduttrice Serena Bortone si collega con Memo Remigi e il cantante, nonché concorrente di Ballando con le stelle, si presenta in diretta in mutande. A casa in quarantena, ma non a causa della positività al Covid (molto contestata e chiacchierata) di Mietta, l'autore della mitica Innamorati a Milano indossa una giacca. E fin qui, tutto normale. "E’ in quarantena – ha spiegato la Bortone - perché è rientrato in un tracciamento da Covid, che non è quello relativo a Mietta, a cui auguriamo una pronta guarigione".

Quando la conduttrice chiede a Memo di farsi vedere mentre balla, il simpatico ospite si scorda di essere in deshabillé, si allontana dalla videocamera fino a farsi vedere in intimo. La Bortone è sconcertata: "Sto benissimo - la provoca l'83enne - ti posso dire solo che sono in Memopausa. Per quanto riguarda le mutande… Non mi aspettavo che mi dicessi Lazzaro, alzati e cammina!!...". Un salace doppio senso a cui la Bortone non abbocca.

C'è spazio anche per una strada polemica. Massimiliano Rosolino, in studia, lo saluta: "Ti vediamo triste, quando vuoi videochiamaci…", Remigi non capisce: "Ha detto triste?". "Si, si vede che sei un po’ triste, che sei rinchiuso in una gabbia", conferma l'ex nuotatore, scatenando Memo definitivamente: "Se qualcuno è triste, quello non sono io". "In questi giorni, dico", aggiunge Rosolino quasi a scusarsi. "Non hai visto bene!".

