Striscia la Notizia, raptus bollente della signora a Forum: "Così le spiego cosa fanno un uomo e una donna"

Quarto posto per Forum a I Nuovi Mostri. la rubrica di Striscia la Notizia. Nella puntata del 29 ottobre, il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda una clima del programma di Canale 5. Qui si vedono marito e moglie di fronte al giudice Francesco Foti. I due esordiscono salutandosi reciprocamente più di una volta: "Buongiorno", "Buongiorno", hanno detto in continuazione irritando il giudice che ha tuonato: "Ma siete scemi?".

Ma non è finita qui, perché - come ha spiegato Alessandro Siani, conduttore di Striscia - la donna si è rivolta a Foti con vari ammiccamenti: prima ha lanciato baci, poi ha detto "così capisce". La toga non può che essere sconvolta: "Non stiamo giocando a briscola signora, non mi faccia questi segnali". Ma la donna non si è arresa e ha proseguito: "Non posso parlare, almeno le faccio capire cosa fanno un uomo e una donna in casa".

La faccia del giudice del programma condotto da Barbara Palombelli spiega però tutto e ormai arreso all'atteggiamento della donna, ha tirato dritto con la sentenza. Intanto, è annuncio di ieri, Vanessa Incontrada e Siani lasceranno la conduzione. Al loro posto due volti già conosciuti ai telespettatori: Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Qui il video di Forum a I Nuovi Mostri

