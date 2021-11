Francesca Neri, il dramma della cistite interstiziale cronica: cos'è la malattia che la ha colpita, come la ha ridotta

04 novembre 2021 a

a

a

Francesca Neri è stata ospite di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone, raccontando della sua malattia: la cistite interstiziale cronica. “È una malattia che hai sempre e questo spesso è associata ad un’altra malattia che poi mi è stata infatti diagnosticata. Veramente ti senti solo, perché hai paura di non essere creduto. Inizia questa spirale in cui cominci ad andare sempre più giù. Ti chiudi in un tuo micromondo in cui inizi a vivere alla giornata. Il dolore, poi, è spiazzante", ha spiegato in diretta tv.

"Chi ho visto entrare nella stanza". Genovese, testimonianza-choc: abusi, lo scandalo diventa vip

L'attrice ha rivelato come ha reagito quando ha scoperto che la malattia era diventata cronica: “L’ho presa malissimo al momento, ho capito che ci sono cose che non posso più fare e mangiare. Qualche giorno fa la Neri era stata ospite a Verissimo e aveva raccontato altri particolari sulla sua malattia, che l’ha costretta a lasciare la carriera: “Tutto è iniziato almeno cinque anni fa e la fase acuta della malattia è durata tre anni. Non ho mai avuto paura della sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà”, aveva rivelato.

"Mia moglie ha un dolore fisico enorme". Amendola sconvolgente in tv: la malattia di Francesca Neri

Francesca Neri ha anche pubblicato un libro, dove racconta le sue vicissitudini per colpa di questa malattia, “La malattia mi ha costretta a guardarmi dentro e a prendere atto del mio lato oscuro. Sentivo il dolore di pesare sugli altri, ero lì ma non c’ero. Ma questo pensiero è durato solo un secondo, dopo mi sono attaccata ancora di più alla vita. Oggi sto decisamente meglio, sono molto più serena e ho imparato ad ascoltare il mio corpo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.