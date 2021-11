Striscia la Notizia, imbarazzo totale per Iva Zanicchi: "Una bellissima testa di ca***", un video esplosivo

05 novembre 2021 a

a

a

Un "omaggio" come soltanto Striscia la Notizia sa fare. Un omaggio ad Iva Zanicchi, in occasione del suo ritorno in onda con la doppia serata in cui celebra la sua carriera, dal nome D'Iva (la prima ieri, giovedì 4 novembre). E proprio nella puntata di ieri, ad introdurre D'Iva, ecco il presunto omaggio del tg satirico di Antonio Ricci, ossia una carrellata di scivoloni ed imbarazzanti momenti televisivi che, suo malgrado, vedevano come protagonista proprio la mitica aquila di Ligonchio.

"Vi aspetto da sabato, da sabato e tutte le domeniche alle...", e si impappina con l'orario in un video di molti anni fa. Dunque, il nastro si riavvolge fino ai tempi de La ruota della fortuna, con un paio di storici scivoloni, compresa l'indimenticabile caduta in studio di un'anziana concorrente subito dopo aver girato la ruota.

Quindi il "brutto boione" e "sto ca***": Iva Zanicchi si era impappinata parlando di capelli, seguono le imprecazioni. E ancora, sempre in tema di capelli, lo scivolone durante la registrazione di una televendita. Anzi, doppio scivolone: "Per avere una bellissima testa di ca***", se ne esce la Zanicchi. Infine, l'ultima "chicca". Siamo sempre alla registrazione di una televendita, che la Zanicchi conclude con un plateale gesto dell'ombrello: "Tiè, ho finito per oggi". Cala il sipario.

Striscia, gli scivoloni di Iva Zanicchi: il video

"Se lo infila tutto in bocca". Prego? Luciana Littizzetto, il video che sconvolge Fabio Fazio: decenza, addio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.