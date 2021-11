Scherzi a Parte non basta, indiscrezioni su Enrico Papi: trionfo a Mediaset, a chi frega il posto (d'onore)

Francesco Fredella 05 novembre 2021 a

Il riscatto di Enrico Papi c'è stato: Scherzi a Parte, che è tornato in prima serata su Canale5, ha battuto persino Cattelan - che su Rai1 non ha affatto brillato. Adesso, il conduttore è pronto a tornare in tv. Lo rivela TvBlog, che parla di un nuovo progetto serale tutto per lui. Pare, secondo quanto riferisce il sito, che una puntata "pilota" sia già stata realizzata. Il Biscione, insomma, ha davvero deciso di puntare su di lui che - dopo anni di assenza - è tornato in video in grande spolvero.

Un periodo a Tv8, in chiaro, con un game show ed una parentesi su Rai 1 a Tale quale show. Ma si sa: Enrico Papi è un vero fuoriclasse, in grado di portare l'asticella dello share sempre in alto. Canale 5, adesso, ha deciso di puntare su di lui che è una sorta di "usato sicuro". Rebus sulla fascia oraria. Un programma quotidiano oppure una prima serata?

Sempre a Mediaset, intanto, si parla dell'addio di Barbara D'Urso dopo vent'anni gloriosi. La regina di Cologno potrebbe, secondo rumors, approdare a Sky a partire dal nuovo anno. E se questa indiscrezione fosse vera, lascerebbe a bocca asciutta il pomeriggio di Canale 5, che da anni è nelle sue mani. Potrebbe esserci un turn over, magari con i giornalisti interni a News Mediaset, oppure un cambio di rotta con Enrico Papi? Interrogativi, per adesso. Nulla di più. Il retroscena svelato da TvBlog, però, apre nuove strade e fa pensare alle grandi manovre in corso a Cologno Monzese.

