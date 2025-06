Enrico Papi, c'è puzza di impresa contro Jannik Sinner

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sarabanda Celebrity)

Non era affatto scontato il buon risultato che sta ottenendo la nuova versione di Sarabanda col sempre pimpante Enrico Papi alla conduzione. Ok, i palinsesti si stanno alleggerendo, ma è pur vero che domenica tra la finale di Nations League e l’epica partita di Sinner al Ronald Garros il buon traino che di solito arriva dalla serie NCIS in access prime time è stato limitato.