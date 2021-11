Gf Vip, Clarissa Selassiè crolla: "Io qui, mio padre in carcere". Soldi, un caso internazionale

05 novembre 2021 a

Al Grande Fratello Vip una delle sorelle Selassié ha avuto un momento di grande sconforto, pensando al padre che si trova in carcere a Lugano, in Svizzera. Una situazione che le fa soffrire molto: Clarissa si è così sfogata con Miriana Trevisan, lasciandosi andare anche alle lacrime. Il padre è infatti stato arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo e poi estradato in Svizzera, dopo un mandato di cattura internazionale per una presunta truffa a 10 milioni di franchi.

“Immagina noi la prima volta quando l’abbiamo visto - ha confidato Clarissa - erano 15 giorni che non lo vedevamo. Era con i vestiti del carcere e piangeva. La scena più brutta della mia vita, non me la scorderò mai. Una scena non posso cancellare. Mi sento in colpa a stare in televisione mentre lui sta in carcere, capisci Miriana? Mia mamma si sentiva persa, non sapeva a chi chiedere aiuto. Poi ce l’hanno fatto vedere poco. Credimi, è stata una cosa molto forte”.

Clarissa ha fatto capire che la situazione è molto grave: “L’hanno messo in Svizzera perché la causa è lì. L’hanno fermato in Lussemburgo. Lui è il pilastro di tutta la nostra famiglia, mia madre in questi mesi ha dovuto affrontare troppe cose, gli unici che ci sono stati vicini sono stati i cuginastri di papà. La cosa poi è internazionale, una situazione di m***”.

