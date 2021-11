Ballando con le stelle, "cosa ha firmato Al Bano Carrisi": dal cuore del programma, una bomba sul suo contratto

06 novembre 2021 a

Al Bano Carrisi è uno dei personaggi di punta inseriti nel cast di questa edizione di Ballando con le stelle, che nelle prime puntate ha riscosso un ottimo successo. D’altronde il talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci è ormai una garanzia da anni per Rai1. Intervistato dal settimanale Voi, Guillermo Mariotto ha confessato di sentirsi un po’ in difficoltà nel giudicare un artista di fama mondiale come Al Bano.

“Lui è un grande - ha dichiarato - uomo lucidissimo e ottimo parlatore, però rivendico il ruolo di giudice e non sarò in soggezione davanti alla statura del personaggio. Nella prima puntata gli ho dato 0, perché non voto i suoi gorgheggi ma le sue piroette. Ha firmato un contratto per ballare e deve entrare nell’ottica di stare nella gara, mettendosi in gioco come ballerino”.

Al Bano è stato costretto momentaneamente a ritirarsi dalla gara di Ballando con le stelle per consentire alla sua insegnante di recuperare la miglior condizione fisica. Dopodiché dovrà mettersi sotto col lavoro in sala prove, secondo Mariotto, che non ha alcuna intenzione di fare sconti. Anzi, tornando sull’esordio di Al Bano ha sottolineato che “deve mettersi in gioco come ballerino, cosa che non è accaduto nella prima puntata”.

