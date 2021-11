Controcorrente, la escort demolisce il M5s: "Non solo se***, quanto incasso col reddito di cittadinanza"

08 novembre 2021 a

Una escort che prende il reddito di cittadinanza. È il caso di Luisa, una donna che durante la pandemia ha visto i propri profitti calare. A spiegarlo alle telecamere di Controcorrente, programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, è stata lei stessa: "Con il Covid e i conseguenti lockdown, il nostro settore ha avuto difficoltà a lavorare. Ho evitato di ricevere persone in casa e quindi ho guadagnato zero". A nulla - ha proseguito nella puntata in onda domenica 7 novembre - sono servite "alcune cam con i clienti abituali", "i guadagni erano davvero bassi".

Da qui la decisione di richiedere il sussidio grillino, già nell'occhio del ciclone per essere finito nelle mani di chi non aveva diritto. "Prima del lockdown guadagnavo 9-10 mila euro al mese - ha proseguito -. Con il reddito mi arrivano i classici 500 euro al mese che con la mia professione li ottengo lavorando due ore e mezzo". Con il ritorno alla quasi normalità tra Green pass e vaccini, l'attività di Luisa è tornata a regime anche se il reddito lo percepisce ancora, "Un po' mi sento in colpa - ha ammesso - ma presto non lo riceverò più. Prima non avevo sensi di colpa, guadagnavo zero e non avevo nessuna tutela".

Solo il 17 ottobre si è chiusa l'ennesima indagine che ha portato alla scoperta di 4.839 irregolarità. Tra chi percepiva il sussidio c'era chi deteneva una Ferrari, chi la barca, chi diverse case, chi un autonoleggio con 27 auto. E persino chi si è inventato di avere dei figli (o chi si è dimenticata il marito). Non solo, perché molte delle tessere sono risultate intestate a camorristi e ai loro parenti. Insomma, tutti individui che del sussidio non avevano bisogno.

