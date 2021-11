Quarta Repubblica, Matteo Salvini dà il colpo di grazia a Ghali: "Sarò ignorante, ma quello lì...", tutto da godere

09 novembre 2021 a

Si parla del botta e risposta tra Matteo Salvini e Ghali a Quarta Repubblica, dove in collegamento interviene uno dei due protagonisti: il leader della Lega. Salvini, ospite di Nicola Porro su Rete 4, risponde agli insulti ricevuti sugli spalti di San Siro dal rapper. "Sarò ignorante, ma non conoscevo Ghali né Jake la Furia, perché preferisco Fabrizio De Andrè, Max Pezzali e Lucio Battisti. Ma a questi signori dico di rilassarsi e li invito a prendere una tisana". Ghali, domenica 7 novembre, era allo stadio per vedere il derby Milan-Inter quando si è voltato e ha iniziato a inveire contro il numero uno del Carroccio: "Buffone, tu che caz*** esulti? Ha segnato un neg*** come me". Accuse a cui Salvini ha replicato mandando i suoi "bacioni".

Ma non è tutto. Dopo Ghali ecco che contro il leghista si è scagliato un altro rapper italiano, Jake la Furia: "Tralasciando le buone maniere io avrei fatto la stessa cosa. Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato. Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi. Ognuno deve ricevere quello che dà. Salvini dice delle cose agghiaccianti a tutto il Paese senza preoccuparsi di ferire le persone che sono colpite dalle sue parole".

E ancora: "Si dice ‘chi semina vento raccoglie tempesta’. Se tu apri la bocca spesso e volentieri per ferire delle categorie, può essere che quelle categorie quando le incontri non se la tengano. Se io fossi Ghali e incontrassi la persona che dice che tutti quelli che vengono dal mio paese sono dei ladri, che tutti quelli che vengono dal mio paese sono degli spacciatori, che tutti quelli che vengono dal mio paese non possono essere italiani, se ne devono tornare a casa, forse non se l'è tenuta". Insulti che Salvini si lascia scivolare addosso, tanto che poco prima aveva liquidato così la polemica: "La musica e l’arte dovrebbero esprimere e alimentare gioia, armonia, amicizia, positività, bellezza. Perché tanta cattiveria ragazzi miei? Solo per cercare un po’ di notorietà? Vogliamoci bene, peace and love".

