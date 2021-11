Ballando con le Stelle, il forfait che inguaia Milly Carlucci: un caso a poche ore dalla diretta

20 novembre 2021 a

Ballando con le stelle, in onda stasera 20 novembre su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci, non avrà come annunciato in precedenza la presenza del vip, come Ballerino per una notte, Ciro Immobile, assente per infortunio. Il calciatore della Lazio e della Nazionale campione d'Europa doveva essere uno dei ballerini per una notte, misurandosi nel ballo, al di fuori della gara in cui sono presenti i vari concorrenti vip associati ad un proprio partner di ballo.

I motivi dell’assenza sono riconducibili all’infortunio con cui aveva saltato gli ultimi impegni con la Nazionale italiana e anche la sfida in campionato della Lazio contro la Juventus. Insieme con lui ci doveva essere la sua compagna Jessica, ma la Lazio sarà in ogni caso rappresentata dal proprio presidente, Claudio Lotito, in quanto il diretto interessato spiegherà il proprio progetto, denominato Un calcio per l’esclusione.

Dopo il forfait di Ciro Immobile e della moglie Jessica Melena, a causa dell’infortunio dell’attaccante, a scendere in pista per una notte saranno Lillo e Paolo Calabresi che saranno accompagnati rispettivamente da maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira. A giudicare la loro performance sarà la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Il punteggio conquistato andrà a formare un bonus che sarà assegnato a una delle coppie concorrenti.

