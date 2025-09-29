Milly Carlucci-Maria De Filippi, il derby infiamma il sabato sera

È un derby continuo quello fra la Rai e Mediaset nella fasce d’ascolto più delicate d’ascolto, per esempio quella del prime time dove La Ruota della Fortuna della coppia Gerry Scotti-Samira sta dominando su Affari Tuoi di Stefano De Martino, ma anche la prima serata del sabato sera laddove è andata in onda una delle sfide più temute perle due reti ammiraglie delle rispettive emittenti: quella fra Ballando con le stelle, ventennale format danzereccio di Rai1, e Tu si que vales di Canale 5. Ebbene, il primo responso è stato raggelante per Milly Carlucci, abituata da sempre a dominare le serate del sabato. La nuova edizione del programma di Canale 5 è partita con il botto, ammaliando 4.025.000 spettatori con uno share del 28,5% (in sovrapposizione dalle 21.32 alle 00.11). Per lo show di Rai1 solo 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share. Numeri che confermano il successo del format di Mediaset e la forza del quartetto in giuria composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e dalla new entry Paolo Bonolis.

Ballando con le stelle ha coperto ben quattro ore e mezza (dalle 20.41 alle 1.11) ma non ha portato risultati l’idea di far esibire Barbara D’Urso, ovvero una delle concorrenti-ballerine più attese, dopo la mezzanotte contando su un ipotetico effetto-attesa. La D’Urso danzante non è riuscita a superare la soglia dei 3 milioni: 2.994.000 spettatori con uno share del 23%. Fra l’altro, contrariamente a Mediaset che, prima di Tu si que vales aveva proposto regolarmente La Ruota della fortuna, il programma di Milly Carlucci ha davvero monopolizzato l’intero sabato sera.