Milly Carlucci-Maria De Filippi, il derby infiamma il sabato sera

È un derby continuo quello fra la Rai e Mediaset nella fasce d’ascolto più delicate d’ascolto, per esempio quella del prime time dove La Ruota della Fortuna della coppia Gerry Scotti-Samira sta dominando su Affari Tuoi di Stefano De Martino, ma anche la prima serata del sabato sera laddove è andata in onda una delle sfide più temute perle due reti ammiraglie delle rispettive emittenti: quella fra Ballando con le stelle, ventennale format danzereccio di Rai1, e Tu si que vales di Canale 5. Ebbene, il primo responso è stato raggelante per Milly Carlucci, abituata da sempre a dominare le serate del sabato. La nuova edizione del programma di Canale 5 è partita con il botto, ammaliando 4.025.000 spettatori con uno share del 28,5% (in sovrapposizione dalle 21.32 alle 00.11). Per lo show di Rai1 solo 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share. Numeri che confermano il successo del format di Mediaset e la forza del quartetto in giuria composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e dalla new entry Paolo Bonolis.
Ballando con le stelle ha coperto ben quattro ore e mezza (dalle 20.41 alle 1.11) ma non ha portato risultati l’idea di far esibire Barbara D’Urso, ovvero una delle concorrenti-ballerine più attese, dopo la mezzanotte contando su un ipotetico effetto-attesa. La D’Urso danzante non è riuscita a superare la soglia dei 3 milioni: 2.994.000 spettatori con uno share del 23%. Fra l’altro, contrariamente a Mediaset che, prima di Tu si que vales aveva proposto regolarmente La Ruota della fortuna, il programma di Milly Carlucci ha davvero monopolizzato l’intero sabato sera.
Per una scelta ritenuta strategica, difatti, la Rai aveva deciso di non mandare in onda la consueta puntata di Affari tuoi per lanciare al meglio il debutto della banda ballerina della Carlucci. Ma la cosa non è andata a buon fine. Ottimo, peraltro, il risultato raggiunto sabato dalla Ruota, andata direttamente in onda contro la prima parte di Ballando: ha ottenuto uno share del 26,73% con 4.500.000 spettatori. Ma da sabato prossimo la sfida continua.