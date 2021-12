Striscia la Notizia, "che schifo, mi sto pisc*** addosso": imbarazzo per Vanessa Incontrada sul palco

01 dicembre 2021 a

Vanessa Incontrada al primo posto della rubrica di Striscia la Notizia "I nuovi mostri". Il tg satirico di Canale 5, nella puntata del 30 novembre, ha mandato in onda una battuta di Claudio Bisio che suscita la risata della presentatrice di Zelig. "Alla incontrada scappa da ridere... e non solo", spiega Roberto Lipari per poi mandare in onda la gag. "Penso sia lui", dice Bisio scatenando la collega: "Che schifo, guarda mi fai pisc*** addosso, smettila".

Da qui la battuta del conduttore del programma di Antonio Ricci: "Questa è una gag degna di minzione". La stessa Incontrada è stata per un mese dietro al bancone di Striscia. A spiegare il motivo del loro addio è stato Alessandro Siani: "La decisione non è legata al tema di share e ascolti: sono circolate delle voci e poi si sono moltiplicate".

E ancora, ha puntualizzato l'attore nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin: "Alla fine la cosa che a me fa riflettere è proprio il fatto che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà. Questo è pericoloso. Adesso noi lo stiamo raccontando e quindi al pubblico arriverà che erano false e sono state strumentalizzate".

