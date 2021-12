Non è l'arena, "filmato esclusivo": la farsa del super-green pass. Tam-tam impazzito, bomba di Giletti sul governo

08 dicembre 2021 a

No, Massimo Giletti non si ferma nemmeno all'Immacolata, oggi mercoledì 8 dicembre. Questa sera infatti in onda su La7 torna Non è l'arena, una puntata attesissima e che si preannuncia scoppiettante, a partire da un ospite piuttosto peculiare: Guido Russo, il medico no-vax sospeso e balzato agli onori delle cronache per essere andato a farsi vaccinare con un braccio finto, in silicone. Un caso di cui si è discusso a lungo, per diversi giorni. Solo una provocazione o c'è dell'altro, si chiedono a Non è l'arena.

Dunque, l'attualità politica con il tema scottante dell’elezione al Quirinale ma anche le nuove regole sul Covid, le polemiche su no vax e media saranno al centro del talk che avrà come protagonisti Bruno Vespa, Gaia Tortora e Roberto D’Agostino. E ancora, tra gli argomenti della puntata il duro sfogo verso i no vax del primario dell’Ospedale di Pesaro, in prima linea nella lotta al Covid, che su Facebook ha lanciato un messaggio contro loro. Dichiarazioni che hanno creato reazioni molto forti.

E ancora, Giletti annuncia un servizio sul green pass e la sua nuova versione "super". In particolare, un servizio sui controlli: sono davvero possibili? E dove? " Immagini e filmati esclusivi che saranno commentati con Tommaso Cerno, Maria Rita Gismondo e Daniela Santanchè", spiegano dalla redazione de La7. Un servizio che, insomma, potrebbe mettere in imbarazzo il governo: come molti sospettano, i controlli sulle nuove misure in vigore dal 6 dicembre, spesso e volentieri risultano semplicemente impossibili.

