Fuori dal Coro e Mario Giordano "congelati" da Mediaset? Pessima idea, gode la Berlinguer: clamoroso in prima serata

Fermare Fuori dal Coro e Mario Giordano parecchi giorni prima del Natale, forse, per Rete 4 e Mediaset non è stata una scelta azzeccatissima. Si ricorda che il lungo stop, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe dovuto alla linea troppo no-vax del programma, poco gradita ai vertici del Biscione. E così ieri sera, martedì 14 dicembre, ecco che Fuori dal Coro non era in onda.

Al contrario, però, i talk di approfondimento politico con cui si contende il martedì sera Mario Giordano erano, ovviamente, in onda. E il verdetto dello share parla abbastanza chiaro. Giovanni Floris con DiMartedì su La7 ha raccolto il 6,9% di telespettatori, pari a 1.335.000 persone. Dunque CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 è volato al 7,6% di share, pari a 1.412.000 telespettatori.

Insomma, Floris e la Berlinguer si sono divisi il pubblico "orfano" di Mario Giordano: entrambi i programmi, infatti, hanno registrato dati di ascolto sensibilmente superiori alla media stagionale e l'incremento è quasi perfettamente equivalente agli ascolti raccolti da Fuori dal Coro. A beneficiare in modo più cospicuo del forfait su Rete 4, comunque, è la Berlinguer, i cui ascolti sono stati per certo spinti anche dalla furibonda lite tra Andrea Scanzi e Contri.

